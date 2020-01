Eddie Fleischman y el exfutbolista Roberto Silva protagonizaron una acalorada discusión en redes sociales. Por intermedio de Twitter, el periodista compartió un artículo sobre las consecuencias negativas del consumo de alcohol y recomendó la lectura "a jugadores gustosos de la vida nocturna”.

“A ver si este artículo le sirve a los alcohólicos o a los q van hacia eso. Entre ellos, muchos futbolistas q hacen todo lo contrario a lo indicado para un profesional. Sería bueno que sus representantes e inclusive Safap Perú les dieran charlas y profundicen con ellos en el tema", escribió el panelista de FOX Sports.

Inmediatamente, el exdelantero de la Universidad San Martín salió a responderle a Fleischman.

‘Eddie, sin ánimos de discutir, haces un comentario muy ligero sobre los futbolistas. La sociedad en general tiene este problema. Yo diría que los periodistas en promedio y en % beben mucho más y algunos incluso no solo se meten alcohol. En todo trabajo uno debe ser profesional’, contestó Silva, quien hoy es presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap Perú).

Eddie Fleischman vs. Robero Silva

Por su parte, el periodista no se quedó callado y replicó: “No he generalizado Roberto y tu ligereza me parece que es mayor. Periodistas y otros profesionales no trabajan con su cuerpo ni con su condición atlética. Así de simple. No sé porque tan difícil reconocer una realidad que viene de décadas y asumirla. Abrazo y éxitos en el 2020”.

