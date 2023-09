La situación de Universitario en marzo de este año no parecía la mejor, pues los resultados y el juego no acompañaban a los cremas, que tuvieron un rendimiento bastante irregular en el arranque de la temporada, y como solución a ello llegó Jorge Fossati, que llevó a los cremas a los play off de la Sudamericana, y hoy pelean el Clausura.

Con 29 puntos, Universitario se encuentra entre los líderes de la tabla del Clausura, aunque tienen partidos muy complicados de cara al final del campeonato, Jean Ferrari, administrador del club, ya piensa en la siguiente temporada, en la que tiene en cuenta al entrenador uruguayo.

“Tiene contrato por dos años. Queda claro que es uno de los mejores entrenadores que ha llegado al fútbol peruano. Su continuidad no está en la mínima discusión. Una de las primeras cosas que hablé con Antonio (García Pye) fue eso y Manuel (Barreto) está convencido en el tema de la sostenibilidad. Seguramente, el próximo año seguiremos”, sostuvo el directivo a los medios de prensa.

Asimismo, Ferrari se refirió a los posibles fichajes del cuadro estudiantil de cara al 2024, fecha especial para los cremas, pues festejarán su centenario de vida institucional.

“Estoy enfocado en el tema presupuestal. Hay temas muy interesantes de cara al próximo año. Ya cuando tenga los números, tendré que cuadrar en tema de negociaciones con relación a lo que Manuel (Barreto) -en conversaciones con Antonio (García Pye)- me pueda traer”, sostuvo.

Universitario enfrentará a la Universidad César Vallejo en Trujillo por la fecha 16 del Clausura este 28 de septiembre. Cabe recordar que en la fecha anterior, los cremas descansaron. Hoy, con 29 puntos, se encuentran detrás de Sporting Cristal (por diferencia de goles) y Melgar, que con un partido más, tiene 31 unidades.

