Admitió su error. El periodista deportivo Erick Osores se pronunció luego de las críticas en su contra por los de los adjetivos racistas que lanzó en contra de los dirigentes de las ligas departamentales de fútbol, luego que ellos avalaran los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Osores nuevamente empleó su canal en Facebook para responder la avalancha de cuestionamientos por los calificativos discriminatorios que empleó horas antes. Sin embargo, a los pocos minutos de iniciar su discurso, se quebró e intentó explicar la situación.

“Esto no es un descargo, porque no voy a intentar arreglar nada la gente tiene todo derecho de pensar lo que quiera. Yo sé quien soy, como soy, se que me excedo, por supuesto, y también me equivoco. Aunque con una trayectoria larga y la experiencia que tengo, estos errores no pasan por alto, se penalizan y se castigan lo lo que corresponde es aceptarlo”, aseveró.

El periodista ofreció disculpas a las personas que afectó con sus palabras y admitió que su error. “Bueno, quiero disculparme. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Pensaba ser fuerte, como intento ser siempre, pero me equivoqué feo”.

SU INTENCIÓN FUE AYUDAR

El conductor añadió que su intención fue ayudar a los dirigentes regionales, pero su intento se degeneró al no utilizar los términos adecuados para hacerlo y reiteró que se equivocó.

"Quise ayudar a los chicos de las departamentales que siempre les pegan, los critican, los menosprecian y quise hacer el estereotipo y , en la explicación, los destruí, los destruí. Quise ayudarlos, quise dejar en claro que ellos no son lo que todo el mundo dice y que todo el tiempo se les ha pegado injustamente y me rebelé ante ello, pero me rebelé mal y me equivoque. Los califiqué, los estereotipé de manera absolutamente torpe. No me di cuenta y dije cosas que son ofensivas y lo acepto”.

Como se recuerda, el periodista empleó fuertes calificativos para referirse a los representantes de los clubes de provincia por los cuales , los canales de televisión América TV y Canal N, donde labora Osores, rechazaron las declaraciones y anunciaron que tomarán acciones disciplinarias. La Defensoría del Pueblo también condenó estas expresiones.

“Durante años de años se ha dicho que el cáncer del fútbol en nuestro país son las ligas departamentales, claro, como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringado, que se van al avión y se ponen un saco verde con una camisa azul, y que son malaspectosos, gente que no tiene ese nivel de haber llegado como gente de Primera División”,señaló Osores durante la emisión de su programa en Facebook, Erick Osores - Futboleros 2.0.