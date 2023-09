José el Puma Carranza, es un exfutbolista que se desempeñaba como volante en Universitario de Deportes y en la selección peruana, y siempre tuvo ‘roces’ con varios jugadores, tanto del medio local, como internacional, cuando le tocaba defender la blanquirroja. En una conversación con ‘Puchungo’ Yáñez, contó una divertida anécdota con nada más y nada menos que con el exReal Madrid, Fernando Redondo.

Al ser consultado sobre algún jugador complicado de marcar, el Puma nombró a dos: Diego Simeone, porque al igual que él, era un jugador que le gustaba poner la pierna fuerte, pero también a uno más elegante, Fernando Redondo.

“Un día nos agarramos [con Redondo]. Dos metros, rico, rico el hombre. ‘Yo el fútbol lo juego de hobbie [le dijo]. Sí, pero me voy a casar contigo”, relató entre risas el exUniversitario. Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues el argentino no reaccionó de la mejor manera ante las provocaciones del Puma.

“No sabes lo que era, pintón, grandote y yo lo chocaba y ‘oye qué tienes conch...’. Dime lo que quieras, amor, nos vamos a casar. Se volvía loco”, contó, mientras sonreía.

El Puma contó una divertida anécdota con Fernando Redondo. Fuente: Depor

“‘Muerto de hambre’ [me dijo]. Dime lo que quieras, de acá nos vamos a casar, de acá nos vamos a la iglesia”, relató Carranza, en una conversación para Diario Depor.

Los internautas no tardaron en reaccionar ante la divertida historia del exvolante. “El Puma un desfachatado”, “La boquilla sí juega, crack”, “Más pesado que collar de zapallos, grande Puma”, “Tremendo el Puma”, “Son cosas que pasan en la cancha”, “Así son los callejeros, no sanasos”, comentaron en las redes.