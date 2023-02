Los partidos de Alianza Lima vs. Sport Boys, Cienciano vs. Cusco FC., Binacional vs. Atlético Grau y Melgar vs. Deportivo Municipal no fueron transmitidos por ningún medio de comunicación oficial, ni siquiera por YouTube como hizo Universitario en la fecha pasada. Sin embargo, 1190 Sports intentó ingresar a los recintos deportivos de los clubes, pero fue rechazado por la disputa que mantienen los clubes y la Federación Peruana de Fútbol, lo que podría significar una multa de hasta S/ 39,600 u otras sanciones.

El artículo 171 del Reglamento de la Liga 1 2023, capítulo 5, indica que ‘impedir el ingreso de una producción televisiva a sus instalaciones’ es una falta grave, que correspondería a una sanción de 8 UIT. El artículo señala que los clubes deben facilitar una transmisión televisiva adecuada, lo que no sucede por la coyuntura de división.

Además, el texto señala que Comisión Disciplinaria de la FPF tiene la potestad de añadir sanciones de acuerdo a lo que indica el reglamento, por la supuesta falta de conducta. Los 6 clubes implicados aún siguen en disputa con la FPF, por lo que ‘la falta’ podría repetirse.

Por otro lado, tanto Alianza Lima, Cienciano, Binacional y Melgar alegaron que no dejaron ingresar a 1190 Sports y Liga 1 Max por el contrato que tienen con ‘Gol Perú', por lo que no podrían permitir la transmisión de otras plataformas.

