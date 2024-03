A ocho puntos del líder y con medio torneo jugado, ya no hay duda de que el Alianza Lima de Alejandro Restrepo no ilusiona, no juega y, sobre todo, no avanza.

Al margen de los groseros, tendenciosos y consecutivos errores arbitrales en su contra, los íntimos sorprenden por ser un cúmulo de piernas sin cabeza. Cero ideas.

Y hay para todos: para el DT, que insiste en su 3-5-2; para los jugadores, que no muestran su mejor versión; y para los directivos que desarmaron al subcampeón.

El Alianza Lima del técnico colombiano solo logró sumar victorias ante la César Vallejo (16.°), Alianza Atlético (13.°), Unión Comercio (17.°) y Comerciantes Unidos (5.°).

Los futbolistas blanquiazules suman y suman expulsiones absurdas, como la de Ramos ante la UCV, Saravia en el clásico y frente a ADT o Barcos contra Cienciano.

Los directivos sin rostro del Fondo Blanquiazul, parafraseando a Paolo Guerrero, creen que están jugando Play Station y al exsegundo puesto hoy lo tienen sexto.

El equipo subcampeón de la temporada pasada debió ser reforzado, potenciado, mejorado, pero —en cambio— fue purgado y reconstruido desde la nada, al punto que ya no convence ni gana.





