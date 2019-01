Egidio Arévalo Ríos: así fue la presentación del uruguayo en Deportivo Municipal | FOTOS

Egidio Arévalo Ríos, volante uruguayo de larga trayectoria, fue presentado este miércoles de manera oficial por Deportivo Municipal. El charrúa aseguró que afronta un desafío importante en su carrera.

"A lo largo de mi carrera uno se traza metas y quiere lograr cosas importantes en el club en el que está. Esta es una linda posibilidad que se me presentó, vamos a jugar la Sudamericana, es un desafío importante tanto en lo personal como en lo grupal, queremos iniciar de la mejor manera posible", expresó el futbolista uruguayo de 37 años.

"El club está haciendo contrataciones y eso demuestra que tiene muchas aspiraciones para lograr cosas tanto a nivel nacional e internacional", agregó.

Egidio Arévalo Ríos recordó su etapa en el Libertad de Paraguay, su club anterior, e indicó que mantiene buena forma física por la continuidad que tuvo.

"Jugué hasta hace poco Copa Libertadores, me tocó jugar en Paraguay, si bien no nos fue de la mejor manera estuve en actividad. Vengo de la mejor manera, con mucha disposición y a defender de la mejor manera a esta institución que me abre las puertas", señaló.

El charrúa mencionó también la conversación que tuvo con Pedro Gallese, quien fue su compañero en el Veracruz de México.

"He hablado con Gallese que es un gran amigo, me ha hecho varias recomendaciones. A partir de ahora tengo que comenzar a trabajar, conocer el grupo y focalizarme en lo que viene", afirmó.

Al final, Arévalo Ríos envió un mensaje a los hinchas de Deportivo Municipal: "El hincha me ha demostrado su sentir en las redes sociales, tiene muchas expectativas y por eso trataré de demostrar por qué fui contratado. Me siento muy contento de estar en esta gran institución, con este reto que tengo por delante. Quiero conocer al grupo lo antes posible y adaptarme para el inicio de la competición. Tengo que aportar lo de siempre, la entrega que a uno lo caracteriza y si lo puedo contagiar dentro de la cancha bienvenido sea".