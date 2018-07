Edwin Oviedo pide paz en la FPF para lograr renovación de Ricardo Gareca

Edwin Oviedo , presidente de la FPF , se refirió a la renovación de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana , de cara a los amistosos que se deben afrontar en setiembre, frente a Holanda y Alemania. Indicó que se deben crear "las condiciones necesarias" para convencer al 'Tigre'.



Oviedo fue bastante claro al tocar el tema de la renovación de Ricardo Gareca. El titular de la FPF mencionó que debe existir una atmósfera ideal para lograr ese cometido y por ello reconoció que demoró en salir a dar la cara y aclarar las graves acusaciones que ha recibido en los últimos días.

“Conversando con Juan Carlos, nunca se tocó el tema de pedir una licencia. Lo que sí sabemos es que Gareca quiere mantener el mismo equipo (en la FPF) que le dio soporte en la Eliminatoria anterior. Y estamos buscando concretar eso, lo más pronto posible”, señaló en RPP.

“La renovación de Ricardo es nuestra prioridad. Estamos seguros que manteniendo al equipo durante poco más de tres años que hemos lo acompañado vamos a tener la tranquilidad de la renovación. Estamos a puertas de una renovación y Gareca necesita condiciones óptimas para trabajar”, agregó.

En otro momento del diálogo, el todavía titular de la Federación Peruana de Fútbol indicó que no piensa en renunciar "porque no hice nada indebido" y que no se puede perder todo lo avanzado en el fútbol peruano por "un error".

En general, Oviedo salió a aclarar varios puntos graves sobre su situación en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y las acusaciones de tráfico de influencias que hay en su contra, que incluye su relación con Antonio Camayo y el juez supremo César Hinostroza, ambos protagonistas de los famosos de los audios difundidos por la prensa.