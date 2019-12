El fútbol le ha dado todo a Edison ‘Oreja’ Flores. El mediocampista de la selección peruana no solo encontró en el deporte rey la oportunidad de escapar de la pobreza y hacerse un carrera que lo ha llevado a convertirse, además, en una de las figuras de Monarcas Morelia.

También, le ha permitido conocer a quien este próximo 21 de diciembre se convertirá en su esposa y compañera de vida: Ana Siucho, luego de casi cinco años de mantener una relación libre de escándalos y el acoso de la prensa.

Pero, ¿en qué momento cruzaron miradas? Como es de conocimiento público, el deportista de 25 años inició su carrera en el club de sus amores: Universitario de Deportes.

Allí, conoció a Roberto Siucho, exjugador de la U, con quien logró una amistad que trascendió las horas de entrenamiento y los pases de balón. Tanto así que Flores no se perdía ni una reunión organizada por su colega.

Fue en uno de esos encuentros en el que Roberto le presentó a su querida hermana. Sí, se trataba nada más y nada menos que de Ana, quien automáticamente flechó a Flores.

Dispuesto a enamorarla, Flores no perdió la oportunidad de iniciar con una bonita amistad. Y, con el pasar del tiempo, se animó a dar el siguiente paso. “Ya sentía que era el momento para decirle. Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, contó el jugador a Reporte Semanal.

Sin embargo, no se rindió y el próximo 23 de diciembre, además de ya ser esposos, cumplirán cinco años de estar juntos.

Han pasado cinco años desde ese día. Y, desde entonces, las manifestaciones de amor entre ambos no se han hecho esperar. De hecho, Siucho ha dejado en claro que es la hincha número uno de su novio, pues lo acompaña en todos sus partidos y, por supuesto, también estuvo presente en el mundial de Rusia 2018 con la bicolor bien puesta.

El compromiso

En mayo último, el futbolista y su ‘cosita’, como amorosamente llama a Siucho, pusieron en conocimiento público que se habían comprometido y que, en menos de lo que se pueda, pasarían a darle el ‘sí’ frente al altar.

“Sí. ACEPTO, una y mil millones de veces entregarte mi corazón para que lo cuides hasta que seamos viejitos. Te amo hasta el infinito y más allá”, escribió Ana en su cuenta de Instagram.

Por su parte, ‘Orejas’ se animó a relatar cómo fue la pedida. Según contó, ella ya le había mencionado —durante el primer año de enamorados— que deseaba que le pidan la mano en Disney. Y así fue. Hace unos meses, durante uno de sus paseos al monasterio de Micky Mouse, le sacó el anillo y le preguntó —en medio del nerviosismo— si quería ser su esposa. Claro está, recibió un sí por respuesta.

Detalles de la boda

El matrimonio de Ana Siucho y Edison Flores se llevará a cabo el próximo sábado 21 de diciembre en medio de una fastuosa ceremonia que iniciará con un enlace en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Surco; y terminará con una apoteósica celebración que será nada más y nada menos que en el Estadio Monumental, de Ate.

Según un informe emitido por el programa ‘Domingo al Día’, la fiesta, que además será televisada por señal abierta, será animada por la banda de salsa ‘Combinación de la Habana’.

Otro detalle que se dio a conocer, fue la decisión de los futuros esposos en torno a la lista de regalos. Ellos, decidieron prescindir de los clásicos obsequios que se le otorga a los recién casados y, en su lugar, han pedido a sus invitados disponer de regalos que serán donados a los niños más necesitados.