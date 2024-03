Sin pelos en la lengua. Paolo Guerrero es el símbolo de la selección peruana y, ahora, también de la Liga 1. Por ello, Diego Penny no dudó en llamarle la atención por sus declaraciones tras su debut.

El popular ‘Flaco’, exarquero de la bicolor y actual guardameta del Deportivo Garcilaso, le exigió cordura al ‘Depredador’ porque es el referente y ejemplo del resto de futbolistas.

“Tenemos mucha admiración por él por lo que ha hecho y lo que significa. Es el capitán de la selección, pero no me gustó el tema extradeportivo”, reveló el tetracampeón nacional.

Luego, el mejor portero peruano del 2007 y del 2011 agregó que “él hizo un gol a los dos minutos y se lo aplaudimos todos, pero hay cosas que tiene que controlarse”.

Para Diego Penny, Paolo Guerrero debe “manejarlas de otra manera, si no todos vamos a patear el tablero y vamos a decir ‘a mí también me tienen que cobrar eso’”.





¿Qué le dijo Paolo Guerrero al árbitro?

Paolo Guerrero no se quedó contento tras su debut en la Liga 1. El delantero de la César Vallejo explotó contra el arbitraje al término del partido ante Cusco FC.

“Un poco indignado con el arbitraje. Ese equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisan y el árbitro no revisa el VAR”, reclamó.

Asimismo, el ‘Depredador’ señaló que espera que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tome cartas en el asunto, pues consideró que la actuación del colegiado fue injusta.

“Espero que la FPF tome cartas en el asunto con este árbitro, porque no es posible que el fútbol sea así. Es un atraso para el fútbol peruano”, sentenció el máximo goleador de la selección.





