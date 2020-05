Diego Penny, arquero de la Universidad San Martín, lamentó que las autoridades del país hablen de muchos temas y actividades, pero no del deporte. En una reciente entrevista, el experimentado guardameta envió un mensaje al presidente Martín Vizcarra y a sus ministros.

“Nuestra postura es muy importante que se haga entender. No pretendemos decir que el fútbol es más importante que otros sectores, tiene relevancia y hay que tomarlo como tal. Escucho todas las conferencias de prensa del presidente Vizcarra y los ministros y no hablan de deporte en lo absoluto, parece que lo están dejando de lado. Si bien es cierto que estamos en el rubro de entretenimiento, no es así para nosotros, sino para la gente”, expresó Penny en ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación.

En la misma charla, el portero de los ‘santos’ manifestó que él y sus demás colegas están ansiosos por volver a las canchas. Recordó también que son muchísimas las personas que dependen del fútbol. “Somos profesionales, queremos trabajar y estamos ansiosos por eso. Son más de 15 mil familias que dependen de esta industria deportiva y ese es el detalle que nosotros queremos hacer llegar a los oídos de las autoridades. El mensaje es que volveremos a trabajar con los protocolos de salubridad al pie de la letra. Todos estamos dispuestos a arriesgarnos. No es un capricho”, enfatizó Penny.

Situación crítica

Diego Penny manifestó su deseo de que pronto esta crítica situación pase y todo vuelva a la normalidad. “Estamos entrenando remotamente. Hay clubes que no quieren jugar, pero no se dan cuenta que los jugadores están trabajando hace 50 días. Demos la importancia que tiene el deporte en general”.

“Esperamos que podamos volver a trabajar muy pronto, de que toda esta familia que dependen del deporte puedan comenzar a reactivarse y por ende a tener algunos ingresos para dar de comer a familia. San Martín cumple y tiene un presupuesto que se respetará, pero en otros equipos la situación es más difícil porque no se les paga hace dos meses”, finalizó.

