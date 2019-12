Deportivo Llacuabamba empató 2-2 con Carlos Stein FC en la última jornada de la Finalísima de la Copa Perú y logró el ascenso a la Primera División del Fútbol Peruano.

El equipo de Lambayeque empató en puntos con su rival de turno al término del certamen, pero la diferencia de goles le terminó otorgando el trofeo. Carlos Stein y Sport Chavelines tendrán que luchar en el Cuadrangular final, junto a Atlético Grau y Deportivo Coopsol, por los últimos dos cupos para la Liga 1.

Deportivo Llacuabamba no tiene muchas figuras pero sí jugadores guerreros. Entre ellos destacan Segundo Acevedo (ex Aurich y Mannucci), Felix Uculmana (ex Sport Huancayo), Héctor Cruz Cheng (ex Cristal) y Jorge Esparza (ex Universitario).

Una mención aparte merece Javier Trauco, primo del seleccionado nacional Miguel Trauco, quien también llegó a la Finalísima en 2017 y 2018 con José Carlos Mariátegui (San Martín) y Santos FC (Nasca), respectivamente.