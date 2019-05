Agustín Lozano sobre Copa Sudamericana 2019: "En la FPF no estamos para hacer un evento así"

La FPF y el Perú han sufrido un nuevo golpe con la noticia de que Lima no será sede de la Copa Sudamericana 2019 , la primera edición de final única a jugarse en campo neutral. El presidente de la FPF, Agustín Lozano, analizó la decisión de Conmebol , no se mostró sorprendido por ello y comparó lo sucedido con el Mundial Sub 17.

"La situación es similar a la del Mundial -dijo Agustín Lozano en entrevista con Canal N- Perú tuvo hasta el año pasado el compromiso con Conmebol de presentar y cumplir con algunas exigencias que no se hizo: una cifra cercana al millón de dólares, temas de certificados de garantía, exoneración de impuestos y una suma de cosas más que tiene que ver temas administrativos".

Pero Lozano sorprendió al asegurar que el "secretario nunca me informó de cómo era la situación de la final única. Yo vengo a ser informado posteriormente y Conmebol, cuando me informa de este tema, se da cuenta que eran cosas que no íbamos a resolver de la noche a la mañana y no voy a asumir una responsabilidad que no estamos preparados", indicó.

"Quiero entender que Conmebol no quiere poner una responsabilidad más a los problemas que tiene, hoy en día, la FPF por resolver y creo que eso es comprensible".