Óscar del Portal enfrenta a Erick Osores: "Estudia un curso de entrenadores, tienes un camote en los ojos"

Durante el programa 'Fútbol en América', Oscar del Portal y Erick Osores protagonizaron una discusión mientras comentaban el empate sin goles entre Perú y Venezuela por la Copa América Brasil 2019.



"No porque Perú no haya hecho lo que a mí me gusta, no puedo decir que Perú no haya hecho un buen partido, o no puedo decir que Perú haya hecho un mal partido. Cómo un equipo que genera ocho situaciones, frente a dos del rival, alguien puede decir que el rival fue superior. Es algo que yo no lo entiendo", dijo Oscar del Portal.

De inmediato, Erick Osores de manera ofuscada respondió: "¡Porque yo lo digo! Yo no comento con la vincha, Del Portal. Yo comento lo que veo en la cancha. Pareces que no tienes experiencia. Quítate la vincha y suelta la matraca", sostuvo.

Óscar no se quedó callado y arremetió contra su compañero: "Comentas con la vincha en los ojos. No puede ser que a 20 metros no te des cuenta lo que pasa en un partido. Hermano, estudia un curso de entrenadores. Estás viendo el partido con un camote en los ojos", expresó.

Como Erick Osores siempre busca tener la razón, le volvió a repetir a Del Portal: "Hermano, la matraca y la vincha, ¿dónde la dejaste? Venezuela es colectivamente mejor que Perú".

Oscar del Portal y Erick Osores discutieron en el programa 'Fútbol en América': (América TV)

