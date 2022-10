Juan Manuel Vargas no pierde la calidad y lo demostró durante el desarrollo del partido entre Universitario y La Misilera en la Copa Leyendas de Fútbol 7. El ex lateral izquierdo se lució con un par de golazos en la victoria de su equipo por 9-4. Ambos tantos fueron con sendos zapatazos desde media distancia.

De hecho, el ‘Loco’ Vargas fue el encargado de inaugurar la jornada en el Complejo Deportivo Ollantaytambo. El antiguo seleccionado peruano recibió un servicio corto para que haya lo suyo. El retirado defensor había tomado vuelo, luego se acercó al balón e impactó con potencia. Alfredo Carmona saltó con la finalidad bloquear, pero no fue suficiente para detener el remate sobre el ángulo para el 1-0.

En el segundo tiempo, con los ‘cremas’ arriba por 4-2, hubo un tiro libre favorable para Universitario. Apenas se escuchó el silbato, llegó un amague y después un pase de taco. Tras ello, Vargas metió otro sablazo que fue imposible para el portero de La Misilera que sufrió el quinto del día y con cortesía de Juan Manuel.

El segundo gol de Juan Manuel Vargas para Universitario en torneo de Fútbol 7. (Video: Gol Perú)

De esa manera, Vargas se presentó en el torneo de Fútbol 7 e hizo recordar a los fanáticos sus mejores momentos con la camiseta de la Blanquirroja o en torneos internacionales con Fiorentina de Italia, Colón de Santa Fe en Argentina o su breve paso por Real Betis de la poderosa liga de España.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas?

Sin duda, el ‘Loco’ se retiró del terreno como la gran figura del partido. Después de aquel reconocimiento, Vargas se expresó en Gol Perú: “Es bonito volver a marcar, estar con los compañeros y salió un lindo encuentro”.

“(La magia) no se pierde, hay que afinar la máquina poco a poco”, advirtió el ex Genoa. Enseguida, el exdefensor prefirió no elegir con cuál conquista se queda: “Lo importante es que ganó la ‘U’, es lo mejor. Estamos contentos con eso”, cerró.