No lo aguantan más. El Comando Sur envió un mensaje para Christian Cueva en sus redes sociales luego de que se ausente de los entrenamientos tras el encuentro ante Municipal el pasado sábado, cuestionando su compromiso con el club y recordándole el esfuerzo económico que se hizo para su préstamos desde el Al Fateh.

“Te fuiste a Trujillo a supervisar la inauguración de tu negocio y te quedaste por allá metiéndote una tremenda juerga ayer domingo de noche sabiendo que al día siguiente tenías que estar en Lima para entrenar con el equipo. Simplemente te llegó todo y no apareciste en el entrenamiento el día de hoy”, advierten en el comunicado.

“Le faltas el respeto a nuestra sagrada camiseta, le faltas el respeto a nuestros colores, le faltas el respeto a la mejor hinchada del país, le faltas el respeto a tus compañeros, le faltas el respeto a ALIANZA LIMA”, continúa.

La hinchada también le recordó su estado de forma física, que no es la mejor, razón por la cual el volante no habría marcado la diferencia en las oportunidades que Guillermo Salas le brindó, incluso por encima de jugadores que tenían continuidad en el elenco íntimo.

“Nunca nadie ha pasado por encima del Club, y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni si quiera puedes comprometerte, no entrenas, tienes un estado físico terrible, no corres, simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul, simplemente eres repudiable”, concluye el mensaje.

Comando Sur y el mensaje para Christian Cueva

Cabe destacar que el esfuerzo económico que hizo Alianza Lima por el préstamo de Christian Cueva fue grande, haciendo el fichaje con miras a dar un salto de calidad en la Copa Libertadores, certamen en donde Cueva nunca destacó y, peor aún, el club fue eliminado en fase de grupos.

Con esto, la renovación del préstamo del volante estaría en “veremos”. Cabe señalar que, por falta de minutos en el campo, Pablo Lavandeira, jugador clave del 2022, fue transferido a Melgar y con un Andrés Andrade que sigue lesionado, la posición quedaría ‘al aire’.

