Claudio Pizarro es uno de los jugadores peruanos más exitosos de todos los tiempos, pero siempre que se pronuncia genera polémica por la gran cantidad de detractores que posee. Se pudo conocer un adelanto de lo que fue su charla con Luis Guadalupe, en la que dio una declaración sin precedentes sobre su no llegada a Alianza Lima. Según Claudio, pensó llegar a la escuadra de La Victoria, pero reflexionó y decidió no hacerlo.

De acuerdo al ‘bombardero de los Andes’, decidió no ir a Alianza porque ‘sentía que iba a hacer un papelón’ además de que ‘no iba a divertirse’, razones por las que prefirió no volver al fútbol peruano:

“De ahí me puse a pensar si es que iba a ir a Alianza Lima, pero dije que mejor no porque ¿para qué, para hacer papelón y no divertirme? No me dije, mejor no”, comentó Claudio en el programa digital del ‘Cuto’ Guadalupe.

No se sabe con exactitud a qué año se refirió el exfutbolista sobre su posible llegada, pero todos los detalles se podrán conocer en el episodio completo que saldrá el viernes en el programa digital de ‘La Fe del Cuto’, que es presentado por el medio Trome.

