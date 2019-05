Claudio Pizarro: "El nivel de la liga peruana está un poco bajo en estos momentos" [VIDEO]

El delantero peruano Claudio Pizarro se refirió a la liga peruana y reconoció que esta tiene un nivel "bajo", debido al papel que hacen los equipos peruanos en torneos internacionales.

En medio de las especulaciones sobre su posible llegada a Alianza Lima, club con el que se despediría del fútbol, Pizarro fue entrevistado por el medio alemán OMNISPORT, en donde tuvo esta apreciación.

"El nivel de la liga peruana está un poco bajo en estos momentos. Creo que cada vez que un equipo llega a un torneo internacional, el papel que realizan no es bueno y eso te da una idea de cómo está el fútbol en el Perú", indicó en la entrevista.

Respecto a su posible llegada a Alianza Lima, el 'bombardero' no cierra la posibilidad. "Esto lo he dicho muchas veces, yo nunca cierro ninguna posibilidad. Volver al Perú y salir campeón me gustaría. Obviamente con Alianza Lima porque hay una química muy buena. Tengo que ver como se dan las cosas en los próximos días, pero está por verse. Por ahora mi presente es Werder Bremen", refirió.

Como se sabe, el delantero peruano de 40 años y estrella del fútbol alemán, es un hincha de Alianza Lima, amor que no oculta y que posiblemente lo lleve a vestir la camiseta blanquiazul antes de su retiro definitivo.