El padre de Claudio Pizarro indicó el martes que el ‘Bombardero de los Andes’ tomará una decisión sobre el siguiente paso que realizará en un plazo de diez días. A pesar de la vinculación con Alianza Lima a partir de esta declaración, el ex capitán de la selección peruana descartó su retorno a La Victoria .

“Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también. Ya ha sido suficiente”, declaró Pizarro en una conferencia ofrecida por el Werder Bremen a diversos medios de comunicación.

El ex delantero indicó que seguirá vinculado a este deporte pero desde otra posición. “Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavía no sé exactamente qué”, añadió ‘Pizza'.

Claudio Pizarro también recibió los saludos de cracks mundiales

El retiro de Claudio Pizarro del fútbol profesional no pasó desapercibido para los cracks mundiales que compartieron, alguna vez, equipo con el ‘Bombardero de los Andes’.

Thomas Muller, Mesut Ozil, Thiago Alcántara, entre otros grandes deportistas, extendieron sus buenos deseos para el exdelantero de la Selección Peruana, luego que se despida del gramado de juego en el partido que Werder Bremen empató para salvar la categoría en la Bundesliga.

“Como jugador, uno no necesita hablar de él. Es un goleador y nosotros sabemos la carencia que existe hoy en el fútbol actual, de goleadores. Son jugadores muy valorados. Claudio Pizarro siempre ha hecho goles, pero también trabajó para el juego del equipo. Para un entrenador es fundamental con alguien que haga goles y que maneje bien su tarea colectiva, es muy importante”, sostuvo -por otro lado- Paulo Autuori en Movistar Deportes.