A una semana de casarse con Pamela López, el futbolista Christian Cueva reveló guardar mucha rabia por toda la exposición mediática que le han hecho acusándolo de ‘infiel’ al contactar con diversas chicas de la farándula local, quienes han contado que lo han rechazado.

En diálogo con radio Ovación, Christian Cueva contó que trata de pedirle a Dios sabiduría para asimilar y enfrentar lo que le sucede, pero que está cansado. Además, se ha disculpado con su familia y el mal rato que los hizo pasar.

“No veo televisión, pero siempre la gente me comenta, me dicen que salen tales personas y realmente estoy cansado. Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a toda mi familia, eso ya lo hice y veo innecesario que esas personas sigan sentándose, sigan comiendo del morbo”, agregó.

Christian Cueva responde a las acusaciones de infidelidad: "Fue una confusión personal, yo erré"

Más adelante, contó que está “en un proceso de sanación, pues se las dije a mi esposa y pasamos momentos duros. Lo que yo hice fue una confusión personal, yo me confundí, yo erré y ya no tiene sentido que las personas sigan hablando".

“Mi problema personal ya las conversé en cuatro paredes y no tengo que explicarle al mundo nada. Quiero que esto pare y si estas personas se quieren alimentar del morbo, pues perfecto, yo no puedo hacer nada. Quiero que me dejen en paz, todo quedó en el pasado, fueron cosas de años atrás”, señaló con malestar.

En esa misma línea, negó que ahora mismo esté pasando un tema de crisis. “Son errores míos. De repente me mareé con las cosas que me iban pasando. Soy valiente para afrontarlo y decirlo”. Ahora, el tiempo dirá si es que casarse fue la solución o solo un paso más que deteriore su relación.

Olinda Castañeda, Vania Bludau, ‘La chama’ Alexandra Méndez y Shirley Arica fueron algunas de las mujeres que tuvieron contacto con el popular ‘Aladino’.