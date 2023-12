Palabra autorizada. Roberto el ‘Chorri’ Palacios fue consultado sobre el reciente fichaje de Piero Quispe, quien tendrá su primera aventura en el extranjero en México, pues recalará al Pumas UNAM luego de salir campeón nacional en Perú con Universitario esta temporada.

“Sí, salir del país es importante para el futbolista. No podemos negar que la liga peruana está por debajo de muchas, no ha crecido, el hecho que Perú haya ido al Mundial en 2018, eso no te dice que la liga peruana está en crecimiento”, señaló el ‘Chorri’ en una entrevista con Infobae.

Asimismo, recordó su propia experiencia en México, cuando fue fichado por el Tecos en 1997, donde estuvo por varias temporadas antes de volver a Sporting Cristal.

“Para Quispe irse a México es un ‘boom’, yo no lo pensaría dos veces, cuando a los 24 años me dijeron te vas a Tecos de México, lo primero que dije es ‘me voy, quiero seguir creciendo y mejorando’. La verdad que me encantó, me fui para no regresar, pero lamentablemente por la sanción que tuve, regresé a los 30 y tantos años, pude haber jugado en el extranjero hasta retirarme”, comentó el exvolante de la selección.

También destacó lo que le puede aportar el fútbol mexicano al juego de Quispe, asegurando que la liga lo va a repotenciar y, después de ello, puede dar el salto a Europa, algo que se ha criticado mucho respecto al fichaje del volante al fútbol mexicano.

“Le va a aportar muchísimo, más de lo que le ha aportado el fútbol peruano, eso sin duda, crecimiento futbolístico, va a compartir con jugadores de nivel porque a México llevan este tipo de futbolistas, pagan muy bien, el chico va a crecer totalmente, le va a servir este paso, ojalá el chico sea fuerte y diga ‘me voy para no regresar’”, sostuvo Palacios.

“Si no está yendo a Europa es porque no hubo propuestas para él, si hay una propuesta de México, hay que agradecerles, los peruanos están equivocados al decir que la liga mexicana no es buena. De ahí pueden saltar a Europa, cuál es el problema, va a mejorar su condición de física, el nivel que va a agarrar, le va a servir cuando se vaya a Europa, si se va de aquí a Europa, le va a costar, muchos se van y a los 6 meses están regresando”, sentenció el ex ‘10′ de la selección peruana.





Piero Quispe partió rumbo a México para unirse a Pumas

Su primera aventura en el exterior. Piero Quispe, el jugador más destacado de Universitario, club campeón la última temporada en nuestro país, se despidió este lunes 25 de su familia y amigos que lo acompañaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez antes de su viaje a México, donde se someterá a las pruebas médicas y físicas para unirse al Pumas UNAM.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO SUGERIDO: