A pesar de haber sido campeón como jugador y como técnico en Alianza Lima, Guillermo Salas fue despedido del club en malos tratos, así lo hizo saber el propio entrenador.

“Yo quería una conferencia de prensa para despedirme de la gente, de la hinchada, pero lamentablemente no se dio de esa forma”, declaró el popular ‘Chicho’, quien se va con tres títulos bajo el brazo.

Esta cuestionada decisión fue tomada por la institución ‘blanquiazul’ debido a que, según contó José Bellina en conferencia ayer, “no era lo mejor para el club”, sin dar mayores detalles.

Asimismo, Salas aclaró que “Alianza no me ha ofrecido nada (ni menores ni capacitaciones ni nada). De mis estudios, porque siempre hay algo nuevo que aprender en el fútbol, me voy a hacer cargo yo”.

Luego, el ahora ex técnico aliancista confesó a Golperu que, a pesar de todo, se va “contento por haber tenido tres títulos en un año. Son decisiones que toman ellos. No las comparto, pero las respeto”.





¿Por qué Alianza despidió a Chicho Salas?

Según explicó el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, ala decisión de rescisión de contrato se tomó en base al mal funcionamiento del equipo y no de los resultados globales.

Sin embargo, Chicho “no estaba de acuerdo por los números que hicimos en el título del año pasado (campeón), el Apertura (ganador) y el Clausura (53% de puntos) y todos los problemas internos que tuvimos”.





