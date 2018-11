'Chemo' del Solar: "Me hubiese encantado jugar en Sporting Cristal porque es un club ejemplar" | VIDEO

A lo largo de su carrera profesional como futbolista y entrenador, José del Solar siempre ha dejado en claro que es hincha de Universitario de Deportes. Dicha confesión le ha significado ganarse el odio de los rivales eternos.

'Chemo', hoy entrenador de la Universidad César Vallejo, reveló en FOX Sports Radio Perú que, tras todo lo que ha vivido durante sus años dentro del fútbol, le hubiese "encantado" vestir la camiseta de Sporting Cristal.

"Después de todo lo que he vivido, dentro de días cumplo 51 años, ahora me atrevo a decir que me hubiese encantado jugar en Sporting Cristal porque es un club ejemplar", aseguró del Solar a los panelistas.

El propio 'Chemo' confirmó que en 2002, el cuadro celeste tuvo intenciones reales de contar con sus servicios antes de retirarse de la actividad profesional. El ex volante de la selección peruana no aceptó la propuesta.

"En el 2002, cuando tomo la decisión de retirarme del fútbol profesional, Jaime Noriega, en ese momento presidente de Sporting Cristal, me propuso ir a jugar allá. En ese momento decía, 'no, yo soy de la 'U', cómo voy a ir a Cristal'", añadió.

"Luego de haber entrenador en Cristal, la gente se portara como se ha portado y todo, yo hubiese jugado en Cristal. En Alianza no jugaría y tuve todo arreglado para jugar con ellos, pero Oblitas me convence para regresar a Universitario", finalizó.