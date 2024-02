No se quiere ir. Los días siguen pasando y a 10 días de que el mercado de pases se cierre en nuestro país, el futuro de Carlos Zambrano es incierto, aunque solo una cosa es segura: su carrera no continuaría en La Victoria. Y es que Alianza Lima ha decidido no incluir al defensor en sus planes para esta temporada y le ha pedido que busque equipo.

Ante ese panorama, el zaguero aceptó que su intención es quedarse en tienda blanquiazul, pero respeta la decisión tomada por los directivos del club íntimo respecto a no incluirlo en los planes de este año.

“Yo quiero estar en Alianza Lima, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo y eso se respeta. Muy claro dijeron que ni Paolo (Guerrero), ni yo estábamos en los planes, pero esa ya es decisión de ellos”, comentó en diálogo con D’Enganche.

“Por ahora, mi situación aún está en negociaciones y el tema está un poco frío; sobre todo por lo económico. Es cierto que hay interés de uno u otro equipo, pero también tienen que ponerse de acuerdo con la gente de Alianza Lima para quedar conformes los tres”, añadió.

Cabe recordar que el Kaiser fue uno de los refuerzos de lujo de Alianza Lima de cara a la temporada anterior, teniendo un buen arranque de año, todo lo contrario a lo ocurrido en el Clausura, que terminó con un subcampeonato agrio.

El zaguero nacional completó 25 compromisos oficiales con la camiseta blanquiazul sobre el pecho, los cuales fueron distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Asimismo, marcó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

