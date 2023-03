Carlos Zambrano no quiso entrar en polémicas con el exarquero de Universitario de Deportes y trató de minimizar al ahora presentador, Paco Bazán, y a las burlas que este hizo sobre las participaciones (y puntos) de Alianza Lima en la Copa Libertadores en el programa de YouTube “Erick y Gonzalo”.

“No lo escuché, pero uno puede opinar lo que quiera. En Alianza Lima, preocupa lo que hacemos nosotros. A mí me alegra que Sporting Cristal llegue a la Copa, que Melgar avance y que la ‘U’ esté en la Sudamericana. Así las cosas estén yendo mal, hay que apoyarnos entre peruanos. Es hora de cambiar ese chip y no criticar solo para darse color”, respondió el ‘León’ por medio de una entrevista concedida al Trome.

Cabe recordar que, esta temporada, los clubes peruanos que están en competencia internacional son la César Vallejo y Universitario en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima en la fase previa y en grupos, respectivamente, de la Copa Libertadores.





¿Qué dijo Paco Bazán sobre Alianza Lima en la Libertadores?





“Hoy, Alianza Lima tiene un plantel como para hacer, por lo menos, dos puntos en la Copa Libertadores. Son 12 años sin ganar un partido de Copa Libertadores. Es el peor equipo de la historia del certamen. Es peor que Deportivo Táchira”, fueron las palabras del el ex Universitario entre risas en el programa “Erick y Gonzalo”.

Esta afirmación hace clara referencia a las últimas cuatro presentaciones internacionales del cuadro blanquiazul donde solo pudo sumar un punto en cada una de ellas. La última vez que Alianza Lima sumó más de uno fue en la Libertadores del 2012 cuando le ganó por 1 gol a 0 al Nacional de Uruguay en Lima.





Pablo Bazán pidió disculpas





El polémico presentador de noticias deportivas, Paco Bazán, usó unos minutos de su programa para responderle al ‘León’, Carlos Zambrano y aclarar lo que quiso decir. Ante su teleaudiencia, el ex portero de Universitario de Deportes admitió que su comentario solo fue una broma y que admiraba el juego del ‘Kaiser’ a quien le dio licencia para decirle “lo que él quiera”.

“Hice un comentario, en verdad, fue una broma. Hice una broma y dije ‘Alianza Lima es un buen equipo; por lo menos, dos puntos van a hacer en la Libertadores’ y Carlos Zambrano se ha molestado, pero él tiene licencia de decirme lo que quiera porque yo soy su hincha. Yo soy así, yo soy ‘argollero’: a mis amigos los levanto y, a los que me caen mal, los chanco. Carlos no es mi amigo, no lo conozco, pero a mí me encanta su fútbol, es un riquísimo central”, admitió.









VIDEO RECOMENDADO: