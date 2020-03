La pandemia del coronavirus no es un juego y diversos personajes públicos han utilizado las redes sociales para buscar generar conciencia en sus seguidores. Uno de ellos fue Carlos Zambrano, defensor de Boca Juniors, quien aconsejó a los peruanos para tratar de evitar el aumento de contagios del Covid-19.

Los casos de personas infectadas en el Perú van cada día en aumento, es por eso que el zaguero central de la selección peruana se pronunció a través de sus cuentas oficiales para solicitar al público que se cuide y no se exponga.

“Evita asistir a eventos públicos, reuniones familiares y/o amicales este fin de semana. Es momento de ser responsable y quedarse en casa. #ElPerúEstáEnNuestrasManos #YoMeQuedoEnCasa", escribió el defensa en medio de su reposo por el traumatismo costal que sufrió defendiendo al ‘Xeneize’.

Jean Deza reaccionó al mensaje de Carlos Zambrano sobre el coronavirus. (GEC)

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de muchos y se viralizó rápidamente fue la reacción de Jean Deza frente al mensaje del ‘Kaiser’. El ‘ratón’ no dudó en darle like al tweet de Zambrano, una reacción que no pasó desapercibida.

Cabe destacar que Deza se vio envuelto en una serie de problemas extrafutbolísticos que lo mantienen alejado de las canchas ya que los directivos de Alianza Lima decidieron suspenderlo sin goce de haber, según la información que brindó la administradora del club de La Victoria.