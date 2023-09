El delantero de Alianza Lima Bryan Reyna, que iba a ser una de las novedades en la Selección Peruana, aclaró lo que le depara su futuro futbolístico y, según sus palabras, estaría lejos de La Victoria.

En declaraciones a Gol Perú, el habilidoso jugador dio a conocer sus ganas por salir a jugar en el extranjero y aclaró que la posibilidad que tuvo este año de emigrar no se concretó por decisión de Alianza Lima.

“Es es un tema que no parte de mí. Lo que yo más quiero es irme de nuevo afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. El club no me dejó ir y hoy estoy acá”, expresó.

En esa línea, Reyna reveló que su intención es no seguir en el club ‘íntimo’.

“Espero que llegue fin de año para poder irme. Yo trabajo para eso, para irme nuevamente afuera. (...) Hay una clausula, pero cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme, ahora no pude porque ya se había cerrado el libro”, dijo y recordó que tiene contrato hasta el 2025 con Alianza Lima.

Pese a su ganas de irse y que el club victoriano no le haya permitido partir, expresó que se debe a Alianza y dará todo por el club.

Como se recuerda, Bryan Reyna no fue incorporado en la lista final de los convocados de la Selección Peruana por una fatiga muscular y se perderá los partidos contra Paraguay y Brasil.

¡QUIERE VOLVER AL EXTRANJERO! Bryan Reyna 🍫🇵🇪, volante de @ClubALoficial ⚪🔵, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: “Lo que más quiero es irme afuera, pero el club no me dejó”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/jouL0znwCS — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2023