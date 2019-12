Este lunes tres futbolistas del Deportivo Binacional sufrieron un aparatoso accidente luego que la unidad en la que se trasladaban se despistara en la vía Juliaca- Puno, a la altura del desvío de Capachica.

Al respecto, el director técnico del club juliaqueño, Roberto Mosquera, se pronunció sobre el estado de salud de sus dirigidos y aseguró que, según los reportes médicos, el más afectado fue Juan Pablo Vergara, quien conducía la unidad.

“Ellos han pasado el peaje, ha habido una lluvia fuerte y se golpeó la camioneta de Juan Pablo (Vergara). Teníamos que entrenar ahora en la tarde. Los tres están golpeados” dijo a RPP.

Los otros futbolistas que resultaron afectados por este accidente fueron Donald Millán y Jefferson Collazos que, según el estratega, solo presentan golpes.

“Juan Pablo Vergara estaba un poco atontado y cuando llegué a la clínica estaba en camilla, me reconoció y conversamos. Collazos tiene un golpe en la pierna y Millán en el abdomen. Si juegan o no juegan no interesa en este momento”, comentó.

Mosquera, a su vez, lamentó que algunas informaciones en torno a este accidente hayan sido falsas y tocadas de una manera insensible. "Hay un margen de crueldad inaceptable”.

Como se conoció, este lunes el auto de placa M4M-292 conducido por el mediocampista Juan Vergara Martinez, quien se dirigía a un entrenamiento junto a sus dos compañeros, se despistó debido a que la autopista se encontraba llena de agua y granizo a consecuencia de una tormenta que se registró en la zona.

Deportivo Binacional, ganador del Torneo Apertura, enfrentará en los próximos días al equipo que resulte ganador de la segunda semifinal entre Alianza Lima-Sporting Cristal por la final de la Liga 1.