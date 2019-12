Fútbol peruano







Así fue la última entrevista de Juan Pablo Vergara, quien soñaba con jugar su primera final [VIDEO] “Yo no he disputado ninguna final nacional. No me la quiero perder por nada del mundo. Es una final. Eso queda en la historia de cada uno de nosotros. Es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. No podemos dejarlo pasar”, dijo Vergara.