Binacional regresó a los trabajos a inicios de mes, luego de los momentos tensos que vivió durante la cuarentena. Los directivos del cuadro de Juliaca decidieron acogerse a la suspensión perfecta de labores; sin embargo, el Ministerio de Trabajo les negó el pedido al creer que no existían razones suficientes para hacerlo. Ahora, buscan pasar la página. Sueñan con pelear el Torneo Apertura, donde se encuentran terceros, y la Copa Libertadores.

El último partido del’ Bi’ fue por el torneo internacional. Enfrentaron a River Plate en el Monumental de Nuñez en una noche lluviosa que se convirtió en una pesadilla al recibir ocho goles en contra y no anotar ninguno.

Jeickson Reyes, jugador del ‘Poderoso del Sur', conversó con Diario Olé de Argentina y explicó cuáles fueron sus impresiones tras la derrota y cómo piensan enfrentar el encuentro de vuelta.

“Recién ahora, cuatro meses después del partido en Argentina, estamos volviendo a adaptar el cuerpo, a trabajar físicamente y en la parte técnica, que es clave también. Fue duro para nosotros, como futbolistas, porque nunca habíamos tenido un parate tan largo. Pero por suerte dieron luz verde para poder continuar y es una bendición que Dios nos da, de poder seguir trabajando”, explicó el defensor.

“Mucha gente dice que después de ese resultado uno ya no sirve, y al que sea débil de cabeza lo va a tumbar... Pero uno que es fuerte mentalmente sabe que hasta a los mejores equipos le ha pasado en su momento, como a Brasil contra Alemania. Y ellos son de la alta elite, eh. Entonces uno tiene que ver lo que ha pasado, reaccionar y actuar”.

Sobre la revancha con River Plate en septiembre, fecha que la Conmebol eligió para el regreso de la Copa Libertadores dijo:

“Fue un golpe muy duro pero como uno ya tiene años en el fútbol, acá no se pueden buscar excusas. Muchos dirán que Binacional jugó mal, pero mi autocrítica fue que no hicimos un mal partido...En lo personal me llevo una buena impresión de ese partido y siempre va a quedar marcado en mí por el resultado, por haber jugado con River, por la Copa... Yo no perdí 8 a 0 contra cualquier equipo: yo perdí 8 a 0 contra River”.

Binacional podría no ser local en Juliaca debido al contexto del coronavirus. Existe la posibilidad que dispute los partidos que restan en Lima por ser el departamento mejor preparado para enfrentar los retos sanitarios que afectan al planeta.

“Nuestra localía siempre ha sido fuerte. El año pasado fuimos uno de los mejores en esa condición y de visita también sacamos puntos importantes. Mucha gente decía que éramos un equipo de altura pero yo no siento eso , porque con sólo ganar en nuestra casa no nos alcanzaba para ser campeones nacionales. Y nosotros ganamos en ciudades donde no ganó Alianza, Cristal... Por eso salimos campeones. Y como local nos hacemos fuertes en Juliaca: San Pablo lo sufrió, vino, corrió, hizo el gol pero sintió la altura y nosotros lo aprovechamos. Cada uno toma provecho de su localía como parezca, y si nos llegan a sacar de Juliaca será aún más complicado de lo que nosotros sabíamos que iba a ser esta Copa”, dijo Reyes.

