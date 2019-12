Fútbol peruano







Bengoechea contestó a Agustín Lozano: “Soy buen profesional porque no hago nada fuera de la ley” El entrenador de Alianza Lima no se quedó callado y respondió al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien señaló sobre el uruguayo que “un buen profesional no busca tantas excusas”