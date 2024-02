El problema que enfrenta Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo no parece tener una solución a corto plazo, luego de que el ‘Depredador’ firmara por el club trujillano y, días después, decidiera no jugar, debido a cuestiones de seguridad que él aduce. Mientras tanto, los rumores que lo acercan a La Victoria han crecido, aunque no pasan de ser rumores.

Más aún cuando el propio club íntimo aseguró que Guerrero no era una opción que estén barajando, pues tiene contrato con otro club, aunque no es un secreto que se encuentran en búsqueda de un nuevo delantero que sume al ataque, una necesidad que se agudiza con la lesión de Pablo Sabbag.

Ante este escenario, Hernán Barcos, en una conversación con la Liga 1 Max previo al encuentro ante Unión Comercio, le dio la bendición a una probable llegada de Paolo a La Victoria, respaldando la idea del fichaje si es que se dan las condiciones.

“Paolo, si se llega a destrabar la situación, y tiene la posibilidad de venir a Alianza, obviamente va a ser importante para nosotros. No sé cuál será la situación, pero si llega a dar, acá lo esperamos con los brazos abiertos, comentó Barcos.

Esto a pesar que, según el propio Bruno Marioni, dirigente deportivo del club blanquiazul, recalcó que el ‘Depredador’ no estaba en los planes del club para esta temporada. La decisión se hace más fuerte debido al problema legal en que se encuentra el delantero con el club poeta, un pleito en el que, al parecer, Alianza Lima no quiere entrar como el tercero en discordia.

Mientras el problema continúa entre ambas partes, Alianza Lima, este domingo, superó por 3-1 a Unión Comercio con goles de Cecilio Waterman, el mismo Hernán Barcos y un gol en contra, recuperándose tras la caída ante Universitario en el Clásico de la semana pasada. Waterman es el goleador del equipo, anotando 3 tantos en 4 fechas disputadas.

