Ángel Comizzo: "Raúl Ruidíaz es un luchador y ejemplo para los jóvenes" | VIDEO

Ángel Comizzo, durante su presentación en Universitario de Deportes, recordó los gratos momentos que le tocó vivir en 2013, cuando consiguió el título nacional, resaltando de esa campaña la figura de Raúl Ruidíaz.

Comizzo, visiblemente emocionado por hablar del actual delantero del Seattle Sounders, no dudó en ponerlo como ejemplo de lucha y superación. Además, pidió a los jóvenes futbolistas del club que tomen su enseñanza para superar las adversidades.

"El caso de Raúl Ruidíaz es especial. Nunca voy a olvidar cuando lo fuimos a buscar. Estaba en Coritiba, no jugaba, estaba tirado. A mí me pu... de los cuatros costados del Monumental por sacar a (Miguel) Ximénez del equipo. Yo consideraba que necesitábamos otra dinámica. El 'Chino' (Ximénez) fue uno de los que más apoyó, se comportó de una manera excelente cuando le tocó salir. Ruidíaz no jugaba en Coritiba, acuérdense. Lo fuimos a buscar", comenzó diciendo el DT argentino.

"El hombre fue feliz, rindió, le dio el título con sus goles a la 'U'. Luego se fue a México, donde fue mejor jugador y goleador y se fue vendido por una cifra millonaria a Estados Unidos. En ellos se deben de reflejar los jóvenes. Deben aprender que nunca se deben bajar los brazos, que siempre se debe luchar por sus sueños, el 'Chato' luchó por el suyo. Los jóvenes de la 'U' deben reflejarse en él, porque es un ejemplo. Él lo logró en base a esfuerzo y sacrificio. Me pone muy feliz la actualidad de Ruidíaz, me pone muy feliz que esté en la selección. Ojalá se reencuentre con el gol en el lugar donde más quiere que es la Selección Peruana y así va a hacer feliz a mucha gente", añadió.

Ángel Comizzo tomará las riendas del primer equipo de Universitario desde el próximo martes. La 'U' viaja este jueves al Cusco para jugar la última fecha del torneo Apertura de la Liga frente al Real Garcilaso (viernes 7 de junio, desde las 3:30 p.m.).