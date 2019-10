Alianza Universidad vs. Sport Huancayo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1, este domingo 27 de octubre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Alianza Universidad y Sport Huancayo se verán las caras en tierras huanuqueñas, en un duelo de dos equipos que buscarán reencontrase con la victoria. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León.

México - 3:00 p.m. Ecuador - 3:00 p.m. Perú - 3:00 p.m. Colombia - 3:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m. Bolivia - 4:00 p.m. Paraguay - 4:00 p.m. Argentina - 5:00 p.m. Chile - 5:00 p.m Uruguay - 5:00 p.m. España - 10:00 p.m.

Alianza Universidad no conoce de triunfos desde hace dos jornadas, en las que perdió 1-0 en su visita a Unión Comercio y sufrió una histórica goleada de 7-0 cuando se enfrentó con Binacional en Juliaca.

Sobre las condiciones en las que se jugó este último encuentro, el mediocampista de Alianza Universidad, Óscar Vílchez, se refirió en Twitter.

"Yo sé que a muchos no les interesa, porque se mueven otros intereses, pero somos seres humanos, no se olviden de eso. Hemos jugado a casi 4 mil metros de altura, con una lluvia terrible y a 4º C. Si eso no es inhumano, díganme por favor qué es", protestó.

Lo cierto es que Alianza Universidad -uno de los clubes recién ascendidos a la máxima división del fútbol peruano- deberá dar vuelta a la página e intentar ganar, para escalar desde el duodécimo casillero, ese que ocupa con 15 puntos.

Sport Huancayo -finalista de la Copa Bicentenario- llega de empatar a uno frente a Melgar. El conjunto huancaíno (6° con 19 unidades, no gana desde hace cinco partidos, con un saldo de tres empates y dos derrotas.

