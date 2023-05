Alianza Lima busca ser el único puntero de la Liga 1 Betsson 2023. Como parte del duelo pendiente de la Fecha 6 del Torneo Apertura, los ‘blanquiazules’ intentan superar a la Universidad César Vallejo en Matute, en un duelo que es complicado no solo por el nivel futbolístico de ‘los poetas’ sino por la presión que posee Alianza para lograr mantener la punta. Precisamente, los locales igualan 0-0 contra los de Trujillo, que han estado más cerca de anotar el primero del encuentro.

La figura de Saravia ha sido determinante para mantener a Alianza vivo en el encuentro, pues salvó 3 jugadas que eran casi gol de la Vallejo. Los ‘blanquiazules’ no realizaron ni un solo remate hasta los 35 minutos del primer tiempo, pues Sebastián Abreu planteó un partido en el que no presionó y no dejó jugar a los locales. De hecho, los ‘poetas’ han sido ligeramente superiores en un disputado partido que podría romper el invicto de los de La Victoria, pues incluso hubo un penal no cobrado para los visitantes.

Si Alianza gana, sumará 5 puntos de ventaja sobre Universitario de Deportes, equipo que ocupa la segunda posición de la tabla de la Liga 1 Betsson. Con el partido de hoy, igualará en cantidad de partidos a la U, con 13 juegos cada uno. Alianza juega con un equipo medianamente alterno debido a la seguidilla de partidos.

Alianza Lima vs. Cesar Vallejo Foto: Violeta Ayasta@photo.gec