Se consumó el descenso de Alianza Lima a la Liga 2 del fútbol peruano, luego de perder 2-0 a manos de Sport Huancayo. La noticia ha significado un golpe muy fuerte para sus hinchas y al lamento se sumó también Wilmar Valencia, director técnico del conjunto huancaíno.

“Tengo sentimientos encontrados. Soy hincha de Alianza Lima, toda mi familia es hincha de Alianza Lima, lo dije en muchas entrevistas antes del partido, pero yo me debo a Sport Huancayo. Me duele mucho la situación, pero no tengo nada que ver en el descenso de Alianza Lima. No soy responsable de nada”, aseguró Valencia, en diálogo con GOLPERU.

El estratega insistió en dar a conocer su sentir. “A Alianza le tocará analizar lo que tiene que analizar, ser autocríticos y luchar, luchar como es la vida misma. La vida misma es una lucha tremenda, pero sí tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos de felicidad, porque el trabajo de este grupo se ve reflejado en una nueva clasificación y el dolor como hincha aliancista”, añadió.

Por último, ‘Bam Bam’ se mostró impresionado por el momento que atraviesa Alianza Lima. “Nunca se me cruzó por la mente que Alianza podía estar en una situación como la que se encuentra en este momento y más que me toque a mí, que nos toque un partido definitivo y tan importante para ambos clubes”, indicó.

Al final, Alianza Lima se convirtió en uno de los tres equipos que le dijeron adiós a la Primera División. El cuadro blanquiazul acabó en el decimoctavo casillero, con 26 puntos, por delante de Atlético Grau (26) y Deportivo Llacuabamba (21).

