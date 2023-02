El arranque de la Liga 1 2023 fue muy particular y dio que hablar por muchos días no solo en la prensa local, sino que trascendió a nivel internacional luego de la fecha 3 con la cual inició el torneo contara con 6 derrotas por walk over, uno de ellos el de Alianza Lima ante Sporting Cristal, pues los íntimos no se presentaron en el Alberto Gallardo.

Al no presentarse a disputar el encuentro, se le dio el triunfo por 3-0 a los rimenses, según lo establecido en el reglamento. Según directivos de Alianza Lima, apelarán a esta sanción y solicitarán la reprogramación del duelo ante Cristal.

“Vamos a pedir reprogramar el partido ante Cristal porque se saltaron los requisitos televisivos”, señaló Diego Gonzales Posada, miembro del ‘Fondo Blanquiazul’ en una entrevista para RPP.

La postura de Alianza Lima para hacer esta solicitud ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) es el incumplimiento de Sporting Cristal en los procesos que otorgan las garantías para un encuentro de este tipo, así como el cambio repentino de la locación, pues en un principio, se iba a jugar en el Estadio Nacional, cambiándose después al estadio Alberto Gallardo al confirmarse que se jugaría sin público.

“Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, agregó Gonzales Posada.





Alianza Lima jugará la Liga 1 Betsson 2023

No se arriesgan más. Alianza Lima disputará la fecha 4 del torneo nacional, con el partido programado contra Sport Boys el 12 de febrero a las 4:00 de la tarde en el Alejandro Villanueva. Si bien los hinchas podrán asistir al estadio para alentar a su equipo, el encuentro no será transmitido por ninguna señal televisiva, radial ni virtual debido a la medida impuesta por la Federación Peruana de Fútbol, informó el club ‘Victoriano’.

Desde tienda aliancista anunció que en las próximas horas comunicarán información sobre las entradas y los precios de las mismas para el partido contra ‘la Misilera’, aunque la tribuna oriente del estadio se encuentra clausurada por la instalación de la nueva iluminaria adquirida por el club.

El hecho generó incomodidad en los hinchas de Alianza, pues solo podrán ver los partidos los que consigan entradas para el juego.

Esto no quiere decir que se haya logrado un acuerdo entre Alianza Lima y la FPF, pues aunque los clubes opositores a la medida de los derechos televisivos hayan acordado presentarse a sus partidos, éstos no serán transmitidos por la disputa que aún mantienen con el ente rector del fútbol peruano. Se espera que el próximos días puedan llegar a un acuerdo, tras dos reuniones fallidas con Agustín Lozano, presidente de la FPF.





