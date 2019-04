Russo sobre mala racha tras clásico: “Nunca tuve una así en mi carrera”

Con la caída en el Alianza Lima vs. Universitario , Miguel Ángel Russo sumó ocho derrotas consecutivas en todos los torneos. El entrenador admitió que nunca había vivido algo así en su larga trayectoria.

“Pesa (perder) porque no nos gusta a nosotros. Personalmente, no me acuerdo de una racha así, creo que nunca tuve en mi carrera”, aseguró el DT, quien ha registrados seis tropiezos y dos empates en los últimos ochos juegos oficiales.

Sin embargo, Russo cree que Alianza Lima mereció mejor suerte frente a Universitario. El estratega argentino cree que los Blanquiazules fueron superiores en el encuentro durante los noventa minutos.

“Es muy difícil encontrar una explicación a la derrota porque creamos situaciones, fuimos verticales y tuvimos el control del juego durante todo el partido”, añadió el técnico que llegó a Matute esta campaña.

Russo indicó que el calendario apretado de Alianza también influyó en el juego. “Esta la manera que buscamos para jugar, pero venimos de una seguidilla. El rival descansó y físicamente no nos sentimos bien”, explicó.