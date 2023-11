En la primera final, Universitario fue el que más jugó, dominó y disparó; sin embargo, no ganó. Los cremas se llevaron un amargo empate y, ahora, no saben qué más hacer para la vuelta.

O, al menos, eso fue lo que afirmó el propio estratega de los de Ate, Jorge Fossati, luego del 1-1 ante los blanquiazules en el estadio Monumental. La ‘U’ hizo todo bien, menos ganar. ¿Qué de nuevo propondrán en Matute?

“Es muy difícil que, en un partido donde se enfrentan los clásicos rivales de un país, se vea tanta diferencia entre ambos y lo digo con el máximo respeto”, comenzó relatando el estratega uruguayo de 70 años.

Pero, cuando Jorge Fossati fue cuestionado por lo que podría cambiar o mejorar para la segunda final, cuando Alianza Lima sea el local, no hubo respuesta o aún no la sabe el técnico de los cremas.

“Sinceramente, no se me ocurre qué tendría que corregir desde el punto de vista futbolístico. Creo que Universitario hizo un gran partido. No tengo otra forma de explicarlo”, se confesó el ‘profe’ merengue.





