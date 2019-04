Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: ¿Cómo ver el clásico del fútbol peruano si no tengo Gol Perú?

Este lunes se jugará el primer clásico del 2019 entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, el cual cerrará la fecha 9 de la Liga 1. Los hinchas ya están preparándose para vivir la fiesta, pero hay quienes aún no saben qué hacer porque no cuentan con el canal de cable que transmitirá el partido. ¿Qué van a hacer?

Hay quienes ya estaban armando grupos con sus amigos para ir a la casa de uno de ellos o a un restaurante que pueda transmitir el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes en vivo. Pero Gol Perú no será el único que transmita el partido.

Movistar, dueña de los derechos de la Liga 1, torneo de Primera División del fútbol peruano, abrirá la señal de Gol Perú para los dispositivos que cuenten con la aplicación Movistar Play, una de las plataformas para ver el contenido de dicha empresa sin estar en casa.

Es decir que si no estás en casa, pero tienes un celular, tablet, pc o laptop conectada a internet, podrás ver el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, donde ambos clubes buscarán cortar la mala racha de resultados que atraviesan, a través de la aplicación Movistar Play.

Así que este lunes 15 de abril, a las 8 de la noche, no tienes ningún pretexto para dejar de ver el clásico del fútbol peruano. Vive el Alianza Lima vs. Universitario de Deportes con otra alternativa si es que no tiene Gol Perú en casa.

