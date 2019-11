No es ajeno a los temas mediáticos. Las imágenes de Pedro Gallese saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa y la ruptura de su matrimonio de forma pública, son temas que Pablo Bengoechea no pudo evitar.

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo reconoció que la situación ya fue tratada en la interna del club.

“Hay muchos futbolistas que juegan con problemas y ustedes no se enteran. A veces es mediático y a veces no”, dijo Bengoechea.

“Nos enteramos y lo hablamos del portón para adentro. No soy nadie para juzgar. Soy técnico de Alianza Lima y analizo lo deportivo y si hay cosas que perjudican a todo el grupo intentamos solucionarlo. El problema mediático, no lo juzgo", agregó.