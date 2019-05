Alianza Lima vs. Sport Huancayo: gol de Kevin Quevedo para el 1-0 en la 'Incontrastable' [VIDEO] Un rebote dejó solo a Kevin Quevedo que no perdonó y puso el 1-0 en el Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la Liga 1..

Mira el gol de Kevin Quevedo en Huancayo. (Captura y video: Gol Perú)