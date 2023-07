Andrés Andrade jugó su último partido el 15 de mayo y, desde entonces, el colombiano se perdió 10 duelos con Alianza Lima por lesión (7 del Clausura y 3 del Apertura), pero eso podría terminar mañana.

“Ya me siento muy bien, ya estoy listo para competir. Espero aparecer en la lista (de convocados para el enfrentamiento ante el Sport Boys) y poder tener minutos”, disparó el ‘Rifle’.

Luego, el habilidoso volante ‘blanquiazul’ habló de su proceso de recuperación y confesó que “se ha hecho largo el no haber jugado, pero creo que ha sido lo prudente por la lesión que tuve”.

“Gracias a Dios, mi rodilla ya está estable para poder participar y hacer fútbol con el grupo. Yo nunca me he operado. Cuando viajé, no fue a operarme”, aclaró Andrés Andrade.

Con estas afirmaciones, el ‘intimo’ de 34 años confirmó que su inclusión (o no) para el partido ante el Boys será decisión exclusiva de su entrenador, Guillermo ‘el chicho’ Salas. ¿Jugará?





