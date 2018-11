Alianza Lima vs. Melgar: Un duelo que sacará chispas [ANÁLISIS]

Alianza Lima y Melgar subirán el telón de las semifinales, cuando se midan este domingo en Matute desde las 4:00 p.m. Ambos equipos llegan a este decisivo encuentro en igualdad de condiciones. A continuación analizamos las virtudes y debilidades de ambas escuadras que lucharán por convertirse en el rival de Sporting Cristal en la gran final del Descentralizado 2018.

ALIANZA LIMA

(GEC) Alianza Lima es el último campeón del fútbol peruano. (GEC)





VIRTUDES



La pelota parada

Expertos en los tiros libres y en los saques de esquina, los blanquiazules hacen de cada pelota parada una razón para creer en el gol. Desde sus centrodelanteros hasta sus zagueros todos se suman y lo hacen con acierto. A la uruguaya le dicen.



El desequilibrio por los costados

Kevin Quevedo por izquierda y Alejandro Hohberg por la derecha pueden intercambiar sectores pero mantienen en común la velocidad y la habilidad para dañar por la banda. Su misión: asistir a Mauricio Affonso y pisar el área.



La experiencia en las espaldas

Luis Ramírez, Leao Butrón y Rinaldo Cruzado ya han ganado campeonatos nacionales, mientras que Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso están acostumbrados al picante Nacional-Peñarol. Para ellos, estas semifinales serán solo un peldaño rumbo al 'bi'.



Las manos de Leao

Con 41 años, Butrón es casi un muro sin grietas. El portero íntimo fue uno de los artífices del título del 2017 con brillantes atajadas, reacciones estupendas y liderazgo. Su presencia aporta a Alianza la seguridad vital en una definición.

DEFECTOS

​

La carencia de un creativo

A diferencia del 2017, cuando tuvo al uruguayo Luis Aguiar, esta vez el plantel íntimo no cuenta con un '10', un volante que meta el pase distinto o arme la jugada precisa. Tomás Costa no tiene esa virtud y Maximiliano Lemos destaca solo en pelota parada.



Las fallas en los laterales

Con miras a atacar por las bandas y defender contra mediapuntas, los marcadores 'grones' han fracasado casi todo el año. Por derecha Garro es desordenado y Villamarín nervioso. En izquierda Guidino no gana las divididas y Duclós comete muchas faltas.



Una banca muy limitada

Si lo que tienes en cancha no te ayuda, en Alianza se mira a la banca y no hay grandes esperanzas. 'Neka' Vílchez es solo fútbol a cuentagotas y Janio Pósito es un atacante que seguramente no seguirá en el equipo. Lo de Christian Adrianzén no da la talla para un equipo grande.



Un sistema poco flexible

En muy pocos partidos, Pablo Bengoechea se ha movido de su esquema con un solo delantero y eso convierte al equipo en algo previsible. Juntar a Pósito con Affonso podría darle otra alternativa, pero el 'Profesor' no cambia el curso.

MELGAR

(Melgar) Melgar consiguió coronarse como campeón del Torneo Clausura 2018. (Melgar)

VIRTUDES



Plantel amplio

Hasta casi tres jugadores por puesto y variantes para diferentes sistemas hacen de Melgar el club con mejor plantel por sobre Alianza Lima e incluso Sporting Cristal. Jugadores de choque, encaradores y defensas de buen nivel conforman el equipo.



Goleadores a escoger

Entre Bernardo Cuesta y Tulio Etchemaite tienen 25 goles en el año. Son centrodelanteros fuertes, chocadores, buenos en el juego aéreo y definidores con ambas piernas. Van a ser una película de terror para los centrales íntimos.



Vértigo por los costados

Juegue Joel Sánchez o Emanuel Biancucchi, o 'Canchita' Gonzales y Gino Guerrero, los characatos tienen jugadores que toman la pelota y pueden pasar de '0 a 100' en segundos. Ese vértigo genera chances, goles o pelotas paradas.



El Misti dicta sentencia

Tras jugar la ida en Lima, Arequipa y sus 2,335 metros sobre el nivel del mar esperarán a los íntimos para dañarlos. Melgar gusta de rotar la pelota, cansar al enemigo y terminar golpeándolo. Ante Alianza seguramente repetirá el libreto.



DEFECTOS

​

Un arquero irregular

Si bien Diego Penny atajó un penal en Matute en el Clausura, el pésimo remate de Rinaldo Cruzado le facilitó las cosas. El golero de los mistianos puede juntar grandes atajadas con 'bloopers' y eso siempre es un peligro constante.



Tarjetas como regalos

Con 111 tarjetas amarillas y 19 rojas en el año, Melgar es uno de los equipos que más amonestaciones acumula. Entradas a destiempo, reclamos demasiado airados o jugadas infantiles los han condenado a casi no terminar completos los partidos.



Una localía difícil

Si bien los arequipeños sacaron adelante partidos en el final, muchas veces en la UNSA se les complica y los rivales terminan asustándolos. Incluso Cantolao los derrotó con un gol en el primer tiempo y luego supo aguantar 70 minutos.



La zaga no corre

Con Minzún Quina y Paolo Fuentes, el equipo de Hernán de Torres gana potencia y anticipación pero no posee gran velocidad y eso genera que delanteros habilidosos los compliquen. En la ida Fuentes será baja por suspensión.