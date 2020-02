Alianza Lima empató a uno este domingo ante Carlos A. Mannucci, en su segunda presentación en el Torneo Apertura de la Liga 1. Luego del encuentro disputado en el Estadio Mansiche, el director técnico del cuadro victoriano, Pablo Bengoechea, analizó el juego de su equipo y mostró su confianza en su objetivo de llegar a instancias finales del campeonato.

“No me queda duda que estaremos en las finales, hoy fallamos en una pelota detenida sencilla de marcar, nos apresuramos pero el sistema táctico defensivo no fue el problema. Me encanta que me peguen mucho porque al final disfruto más”, aseguró Bengoechea en conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo, cuando empezó, en una jugada desafortunada -porque resolvimos bien la pelota quieta-, nos pega y termina en un gol en contra. A partir de ahí, creo que el equipo tuvo vergüenza deportiva, como yo lo llamo.. ir con todo, intentando buscar el empate... intentando dar vuelta al resultado. Y en algunas jugadas de ataque, nos apresuramos, pero eso es totalmente entendible”, indicó el uruguayo.

El análisis de Bengoechea tras el empate de Alianza Lima ante Mannucci.

“Es el futbolista el que resuelve dentro del campo, y uno no le puede estar diciendo en cada jugada lo que tiene que hacer. Es mantener la calma”, añadió.

Sobre el funcionamiento de Alianza Lima, Bengoechea destacó la labor de su defensa. “Fuentes y Quijada, con ayuda de Ballón, supieron resolver casi todos los contragolpes”, confesó.

Por último el ‘Profe’ reconoció que el saldo es negativo en cuanto a resultados, pero en rendimiento no cree que sea tan así.

“Felicito a los futbolistas por el esfuerzo que hicieron, no hay duda que tenemos un comienzo de año, a nivel de resultados, muy malo... a nivel de actuaciones, no creo que sea tan malo lo que están mostrando los futbolistas. Van a seguir teniendo mi confianza y mi total respaldo. Ya nos imaginábamos un campeonato muy difícil, pero tenemos un buen equipo, un buen plantel, y vamos a ver si el próximo fin de semana podemos ganar", finalizó.