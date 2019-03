Alianza Lima vs Cantolao EN VIVO: fecha, horarios y canal de TV para VER EN DIRECTO la Liga 1

Alianza Lima y Cantolao cierran la jornada sabatina en el Estadio Miguel Grau del Callao, en un partido que corresponde a la cuarta fecha de la Liga 1. El juego inicia a las 8:00 pm. y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía Gol Perú (canal 14 de Movistar). El equipo de Miguel Ángel Russo buscará tres puntos de visita para no perder el paso de sus más cercanos rivales en la tabla de posiciones.

Alianza Lima viene de conseguir un resultado con sabor amargo, tras empatar 1-1 con River Plate en la primera fecha del Grupo A por Copa Libertadores. Con gol de José Manzaneda, el equipo íntimo estaba muy cerca de conseguir sus tres primeros puntos en el certamen, pero un tiro libre al último minuto, puso el sello de la igualdad en el Estadio Nacional de Lima.

Para Alianza Lima , la victoria se escapó de sus manos y ahora no debe descuidar la Liga 1. Como se recuerda, el equipo de Miguel Ángel Russo ha sumado dos victorias y una derrota, ubicándose en el cuarto lugar con seis unidades.

Para los íntimos será fundamental conseguir un resultado favorable ante Cantolao en el Callao, para llegar en óptimas condiciones a su próximo encuentro por Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre por la segunda fecha del Grupo A.

Por su parte, Cantolao viene de golear 3-0 a Sport Huancayo de visitante. Esta vez, sabe que tendrá un rival de peso en el Callao y el técnico José Araujo apostará por el mismo equipo para lograr la hazaña y escalar posiciones en la tabla de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Cantolao: posibles alineaciones

Alianza Lima : Gallese, Godoy, Riojas, Cuba, Guidino, Cruzado, Arroé, Cartagena, Manzaneda, Affonso y Quevedo.



Cantolao : Nicosia, Contreras, Jasaui, Salas, Cabello, Pizarro, Albarracín, Barreto, Castillo, Labarthe y Lasso.



¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Cantolao?

Gol Perú es el canal oficial del fútbol peruano. La Liga 1 se transmite desde la primera hasta la última fecha a lo largo del año. Alianza Lima y Cantolao se enfrentan este sábado 9 de marzo desde las 8:00 pm y podrás seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO por el canal mencionado. Además, si no te encuentras en casa, puedes descargar la app móvil para no perderte el fútbol online.

Horarios para ver el Alianza Lima vs. Cantolao por la Liga 1

México: 7:00 pm

Perú: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Brasil: 11:00 pm

Reino Unido: 1:00 am (10 de marzo)

España: 2:00 am (10 de marzo)

Japón: 11:00 am (10 de marzo)



