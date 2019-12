El último incidente ocurrido con el uso del VAR en el partido entre Alianza Lima y Deportivo Binacional en Juliaca puso en tela de juicio la pericia de los árbitros peruanos frente al uso de esta importante herramienta.

Esto originó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) designara jueces extranjeros para el segundo encuentro cuya terna será presidida por el argentino Patricio Loustau. Sin embargo, la decisión de los directivos del fútbol peruano fue cuestionada por Alianza Lima que presentó un reclamo sobre esta determinación pues no fueron consultados al respecto.

Pero, ¿quién es Patricio Loustau?

Loustau es un reconocido publicista y árbitro de 44 años que ha dirigido innumerables encuentros en el fútbol argentino y su trayectoria lo ha convertido en uno de los más importantes jueces de la actualidad. Él ha dirigido partidos de campeonatos de talla mundial como la Copa Libertadores, las eliminatorias a mundiales, la Copa América y los clásicos argentinos entre River Plate y Boca Juniors.

El argentino no es una figura desconocida para nuestro país. De hecho, Yoshimar Yotún debe recordarlo muy bien luego que lo expulsara en una polémica jugada contra Luis Suárez en un Perú- Uruguay jugado en 2013 y que desató los odios más encarnizados del entonces técnico Sergio Markarián quien incluso propuso que Loustau no vuelva a dirigir, pedido que, por supuesto, no se hizo realidad pues el argentino arbitró el encuentro entre Perú- Colombia y Perú Paraguay por la Copa América Centenario.

Sin embargo, en el fútbol los árbitros no están exentos de críticas por su desempeño en los diferentes encuentros y este juez de línea, hijo de Juan Carlos Loustau, ha tenido más de un desencuentro cumplimento su labor en la cancha aunque ninguna que haya manchado su historial.

Este domingo, Loustau tendrá una complicada labor al dirigir el último partido del fútbol peruano que definirá al campeón del torneo nacional en el estado Alejandro Villanueva.