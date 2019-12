No se quedó callado. Así salió Pablo Bengoechea a dar una conferencia de prensa bastante dura tras la goleada recibida ante Binacional. El entrenador de Alianza Lima se sintió tocado por los árbitros y lanzó duras frases.

Pablo Bengoechea acabó sumamente molesto por la derrota 1-4 de Alianza Lima ante Binacional. No por el resultado, sino por el arbitraje de Jhonny Bossio y el uso del VAR.

“Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza Lima, son los que estuvieron en el VAR (Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro). No me sorprende nada de lo que sucedió hoy”, dijo en conferencia de prensa.

“Le dije a los dirigentes de Alianza Lima que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros”, agregó con mucha frustración el técnico blanquiazul.