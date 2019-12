No olvida su cariño por Alianza Lima. El recordado técnico Jorge Luis Pinto envió un mensaje al plantel que años atrás dirigió para que no baje los brazos y logre hacerse del campeonato nacional.

En una entrevista al diario El Popular, el estratega colombiano comentó que no se perderá la final del campeonato peruano y confía en que el equipo ‘intimo’ remonte el resultado adverso que obtuvo en el partido previo jugado en Juliaca ante Deportivo Binacional.

“Voy a conectarme al internet para seguir el partido y hacer fuerza para que Alianza campeone. No es que sea imposible. Si Alianza hace su valer su peso futbolístico, ante un Binacional que está en buen nivel este año, se puede remontar. No va ser fácil, hay que tener fe. Alianza debe estar concentrado al máximo y no pestañear porque un descuido puede ser fatal”, manifestó.

Pinto, quien es uno de los técnicos más queridos del club victoriano- pues dirigió en 1997 el plantel que campeonó tras 18 años de no alcanzar este importante título- pidió a los jugadores no perder la fe, dar su máximo potencial para alcanzar el título de la Liga 1 y por ello les dejó una importante recomendación.

"No hay que volverse loco. Hay que tener la calma emocional, de saber llevar el ritmo del partido. No hay que caer en la desesperación de jugar alocadamente porque puede llevar al error”, expresó el exentrenador de las selecciones de Costa Rica y Honduras.

De otro lado, el colombiano destacó la labor de Pablo Bengoechea al mando del equipo blanquiazul y consultado sobre su le gustaría volver a dirigir al club de La Victoria, comentó que hay que esperar hasta que el torneo culmine para saber que ocurrirá.

“El estilo que tiene Pablo Bengoechea es respetable, cada técnico tiene el suyo y con él ha llevado a Alianza Lima a otra final. Hay que ser respetuoso con eso, todas las formas de jugar son buenas en la medida que rindan y produzcan. En cuanto a si un día volveré al club, hay que esperar y dejar que termine todo esto”, aseveró.