Adelantaron el estreno. Alianza Lima sorprendió a sus hinchas este domingo, previo a la final contra Binacional, al estrenar la camiseta de la temporada 2020 en este decisivo partido. Los íntimos saben que ser campeones no es tarea sencilla, pero esperan que este rito se convierta en una cábala.

Se trata de la nueva camiseta para la temporada 2020, que los jugadores vestirán para este compromiso. Esta nueva ‘piel’ fue lanzada esta semana y será la que acompañará a los jugadores a lo largo de todo el próximo año, especialmente para disputar la Copa Libertadores.

La foto de la nueva ‘mica’ en los camerinos blanquiazules se replicó rápidamente en las redes sociales. Recordemos que la directiva de Alianza Lima invitó a todos los hinchas que vengan con la nueva ‘piel’ para este encuentro, donde esperan ganar por más de cuatro para hacerse con el título.

La nueva 'piel' de Alianza Lima en el camerino. (Foto: Difusión)

Alianza Lima tiene pensado salir al campo con una formación 4-4-2, con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como puntas ante Binacional, que tiene tres goles a favor del duelo en Juliaca. Pablo Bengeochea no quiere dejar nada al azar, por lo que irá con sus ‘pesos pesados’ para lograr el triunfo.

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de goles a favor, sino que tratarán de aumentarla.